محافظ صعدة يكشف الأماكن التي يتنقل ويختفي فيها عبد الملك الحوثي

كشف اللواء هادي طرشان الوايلي، محافظ صعدة، اليوم الاثنين، عما وصفه بالأماكن التي يتنقل ويختفي فيها عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.

وقال محافظ صعدة في حوار مع صحيفة "سبق" السعودية، إن عبد الملك الحوثي لا يزال موجودا داخل الأراضي اليمنية ولم يغادرها.

وتابع "المعلومات المؤكدة لدينا أنه ( عبد الملك الحوثي ) داخل اليمن، ولم يغادر، وهو يتردد بين محافظات صعدة وعمران وحجة".

واتهم الوايلي قطر بأنها "الراعي الأول والوحيد للمصالحة بين الحوثي وعلي عبد الله صالح في الحروب الستة المشهورة، التي كانت بدايتها في عام 2004".

وتابع "الكل يعرف أن المصالحة إياها كانت لصالح الحوثي وخرج منها منتصرا، لأنه لم ينفذ أي شرط من الشروط التي التزم بها، وتكفلت قطر بعلاج جرحى الحوثي حينها ودفع رواتب موظفي الحوثي وإعادة إعمار ما تدمر نتيجة الحرب في صعدة وتعويض المتضررين وقد التزمت الدولة ونكث الحوثي".

يذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب الموقع الرسمي للجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد "أنصار الله" التى تسيطر على العاصمة صنعاء.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.