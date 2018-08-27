الداخلية المصرية: مصرع 5 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار في منطقة جبيلة جنوب القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين 27 أغسطس/آب، مصرع 5 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار في منطقة جبلية جنوب القاهرة.

وأشارت الداخلية المصرية في بيان نشرته على صفحتها في مواقع التواصل إلى أن المداهمة الأمنية تمت في منطقة جبلية بطريق أسيوط — سوهاج الصحراوي.

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED الداخلية المصرية: مقتل 6 مطلوبين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف كنائس

وقالت الداخلية في بيانها: "استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد".

وأوضحت الوزارة أن العمليات التمشيطية التي يجريها قطاع الأمن الوطني، كشفت عن منطقة تجمع للعناصر المشبته فيها، والتي تتخذها تلك العناصر كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وقال إن تلك العمليات كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الشرقي، بدائرة مركز أخميم، مشيرا إلى أن العناصر كانت تتخذ خورا جلبيا كمأوى لهم.

واختتمت الداخلية بقولها: "بعد عملية إطلاق النار، عثر على 5 قتلى من العناصر الإرهابية، بحوزتهم بنادق آلية ووسائل إعاشة وأوراق تنظيمية".

إستمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والإستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد. pic.twitter.com/UxA2UHffTK — وزارة الداخلية (@moiegy) August 27, 2018

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