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15:33 27 أغسطس/ أب 2018
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    الوضع في البصرة

    الكشف عن أعداد كبيرة لضحايا التلوث في البصرة جنوبي العراق

    © Sputnik . Mikitenko
    العالم العربي
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    أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، أن أعداد المصابين بحالات مرضية في الجهاز الهضمي جراء التلوث في محافظة البصرة جنوبي البلاد، تجاوزت 14 ألف حالة.

    بغداد — سبوتنيك. وقالت المفوضية في بيان: "أجرى وفد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق جولة ميدانية في مستشفى الصدر التعليمي في البصرة لمتابعة الأزمة الإنسانية التي تمر بها مدينة البصرة، ويقف على تطوراتها والأسباب التي أوصلت المحافظة إلى هذه الأوضاع الخطيرة".

    احتجاجات في البصرة، العراق 1 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Essam al-Sudani
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    وأضافت: "تم خلال الزيارة اللقاء بعدد من المرضى الذين أصيبوا بحالات الإسهال والمغص المعوي وأمراض الجهاز الهضمي جراء التلوث المائي والبيئي، كما تم اللقاء بمدير صحة البصرة للاطلاع على الإمكانيات الصحية لدى صحة المحافظة، والذي أوضح الأسباب التي أدت إلى وصول المحافظة لهذه الأزمة الكبيرة، وعلى رأس تلك الأسباب تلوث مياه الإسالة (الشرب) بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الملوحة".

    وأشار مدير عام صحة البصرة، بحسب البيان، إلى "وصول أعداد المصابين بحالات تلوث إلى أكثر من 14 ألف حالة وبمعدل ألف حالة أو أكثر لليوم الواحد منها 1600 تم تحليل حالات الإسهال فيها".

    وتشهد محافظة البصرة الغنية بالنفط في جنوب العراق مظاهرات دخلت شهرها الثالث ضد البطالة وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما سجلت آلاف الإصابات بالتسمم بين المواطنين منذ أيام بفعل تلوث المياه.    

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    المجتمع العراقي, البصرة, الحكومة العراقية, العراق
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