الكشف عن أعداد كبيرة لضحايا التلوث في البصرة جنوبي العراق

بغداد — سبوتنيك. وقالت المفوضية في بيان: "أجرى وفد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق جولة ميدانية في مستشفى الصدر التعليمي في البصرة لمتابعة الأزمة الإنسانية التي تمر بها مدينة البصرة، ويقف على تطوراتها والأسباب التي أوصلت المحافظة إلى هذه الأوضاع الخطيرة".
وأشار مدير عام صحة البصرة، بحسب البيان، إلى "وصول أعداد المصابين بحالات تلوث إلى أكثر من 14 ألف حالة وبمعدل ألف حالة أو أكثر لليوم الواحد منها 1600 تم تحليل حالات الإسهال فيها".
وتشهد محافظة البصرة الغنية بالنفط في جنوب العراق مظاهرات دخلت شهرها الثالث ضد البطالة وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما سجلت آلاف الإصابات بالتسمم بين المواطنين منذ أيام بفعل تلوث المياه.
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