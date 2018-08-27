المعلم مشيرا إلى لواء الإسكندورن: "أرضنا وسنعود إليها رغما عنهم"

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم وهو يؤشر باتجاه لواء الإسكندرون: "إنها أرضنا، وسنعود إليها رغما عنهم.

وظهر المعلم في شريط في مقطع فيديو مصور وهو يجلس في أحد مصايف ريف اللاذقية الشمالي، حيث أشار باتجاه لواء الإسكندرون، قائلا: "إنها أرضنا وسنعود إليها رغما عنهم".

© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ / POOL تركيا: أمريكا لم تستخدم قاعدة إنجريليك في ضربات سوريا

وأشار نشطاء على مواقع التواصل التي انتشر عليها الفيديو إلى أن المقطع صور أثناء تواجد الوزير السوري في قرية السمرا بريف اللاذقية، والتي جرى فيها تصوير المسلسل السوري "ضيعة ضايعة".

ويتموضع لواء الإسكندرون على خليج إسكندرون وخليج السويدية في الزاوية الشمالية الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.

ويقع اللواء على الغرب والشمال الغربي من محافظة حلب وإدلب، وعلى الشمال من محافظة اللاذقية.

ضمته تركيا عام 1939 بعد أن "تنازلت" لها عنه فرنسا أيام احتلالها سوريا، واعتبرته محافظة تركية، وأطلقت عليه اسم "محافظة هاتاي".

وهو يتكون من 6 مدن رئيسية هي: أنطاكيا (عاصمة المحافظة)، وإسكندرون، وأوردو، والريحانية، والسويدية، وأرسوز.