التحالف العربي: 182 صاروخا باتجاه السعودية منها 5 خلال موسم الحج

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، اليوم الاثنين، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تستغرب بعض التصريحات الصادرة من مسؤولين أمميين.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله": هذا ما تريده السعودية من اليمن (فيديو)

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أنهم اتخذوا مواقف خاطئة بسبب مزاعم باطلة، مشيرا إلى أن "الحادث في سوق السمك (في إشارة إلى مجزرة الحديدة ) كان بسبب الحوثيين وليس كما أشاعت الميليشيات".

واعتبر المالكي أن البيئة في صنعاء ليست مناسبة لعمل المنظمات الأممية، مضيفا أن هناك آليات تطبق من قبل التحالف ونقبل أي تواصل من أي منظمة أممية، "ولكن يجب أن يكون هناك حيادية والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة بشأن العمل الإنساني، وعدم السكوت على انتهاكات الحوثي".

وتابع: "لم يكن هناك أي بيان أممي حول سيطرة الميليشيات على مستودعات لمنظمة دولية"، موضحا أن "المنافذ الإنسانية لليمن تعمل بكافة طاقاتها، وتمنح التصاريح الجوية والبرية والبحرية باستمرار".

واستعرض المالكي آخر التطورات، والتقدم الذي أحرزه الجيش اليمني مسنودا بالتحالف في عدد من المناطق.

وأشار المالكي إلى أن "الميليشيات الانقلابية أطلقت 182 صاروخا باتجاه السعودية منذ 2015 حتى اليوم، 5 منها خلال موسم الحج الأخير".

وأوضح أن "الميليشيات تستغل المناطق المحمية بموجب القانون الدولي، وكذلك تستخدم المدنيين لتجنب استهدافات التحالف".

وقال المتحدث إن "الحوثيين يستخدمون سجنا لتدريب إرهابيين، وكذلك يدربون قناصين في أماكن سكنية".