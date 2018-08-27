بقرار نهائي... الملك سلمان يتدخل لوقف خطة ولي العهد

قالت الوكالة في تقرير لها، اليوم الاثنين 27 أغسطس / آب، أن تدخل الملك بدد حلم مقداره تريليونا دولار، مشيرة إلى أنه يجري التحضير له منذ عامين وهو طرح حصة نسبتها 5 في المئة من شركة النفط الوطنية السعودية (أرامكو) في سوق الأسهم (البورصة).

© REUTERS / Bahrain وقف خطة طرح "أرامكو" السعودية الأضخم من نوعه في التاريخ

ولفتت إلى أن الخطة جاءت بعدما تواصل المسؤولون مع البورصات الدولية والبنوك العالمية ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للترويج للخطة، وكان من المنتظر أن يصبح إدراج (أرامكو) في البورصة الركيزة الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة ضمن خطة 2030.

وكانت حصيلة المستهدف، وفقا للخطة، تبلغ 100 مليار دولار، ويمثل أكبر طرح عام أولي من نوعه على الإطلاق، وهو إحدى أفكار الأمير محمد بن سلمان، لكن بعد أن واجه المشروع انتكاسات على مدار شهور، ، بحسب "رويترز"، تقرر إلغاء الشقين الدولي والمحلي من عملية الطرح.

وقالت "رويترز" إن الملك سلمان والد الأمير الشاب، 32 عاما، تدخل لوقف الخطة، بحسب ما نقلته عن 3 مصادر على صلة بالمطلعين على بواطن الأمور في الحكومة السعودية.

وقال مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، إن القرار جاء بعد أن لقاء العاهل السعودي بأفراد في الأسرة الحاكمة ومصرفيين ومديرين كبار في قطاع النفط من بينهم رئيس تنفيذي سابق لشركة أرامكو، وأن تلك المشاورات جرت، في منتصف يونيو / حزيران، بينما قالت مصادر أخرى إن الشخصيات، التي حاورها الملك سلمان أبلغته أن الطرح الأولي لن يكون في صالح المملكة وقد يؤثر سلبا عليها.

وذكرت المصادر أن الهاجس الرئيسي لدى هذه الشخصيات تمثل في أن الطرح العام الأولي سيدفع (أرامكو) للإفصاح الكامل عن كل تفاصيلها المالية، مضيفة: "في أواخر يونيو بعث الملك رسالة إلى الديوان الملكي يطلب فيها إلغاء خطة طرح أسهم (أرامكو) حسب ما قالته المصادر الثلاثة.

ونقلت "رويترز" عن أحد المصادر قوله: "قرار الملك نهائي لا رجعة فيه"، مضيفا: "متى قال الملك "لا" فلا رجوع عن قراره".