اليمن... صراع جديد بين حكومة هادي وعسكريين في المقاومة الجنوبية

قال مصدر عسكري في جنوب اليمن إن عشرات من القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية نظمت وقفة في مطار عدن الدولي لاستقبال القيادي في المقاومة الجنوبية والحزام الأمني منير اليافعي المعروف بأبو اليمامة.

© AP Photo / Hani Mohammed ضابط يمني يوضح تفاصيل استهداف الطيران المسير لمطار دبي الدولي

وأضاف المصدر في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الاثنين 27 أغسطس/ آب 2018، أن تلك الخطوة جاءت ردا قويا على قرارات الرئيس هادي، التي استهدفت أبو اليمامة قائد اللواء الأول دعم وإسناد، وذلك بعد عودته إلى عدن عقب زيارة قام بها إلى الإمارات.

وأشار المصدر إلى أن ذلك الاستقبال يمثل رد قوي على التوجيهات التي صدرت قبل أيام بحق اثنين من أبرز قيادات المقاومة الجنوبية، وهما أبو اليمامة وعبدالناصر البعوة المعروف بأبو همام.

وكانت توجيهات رئاسية صدرت مؤخرا بإحالة أبو اليمامة وأبو همام للقضاء، على خلفية أحداث عنف شهدتها الكلية العسكرية بمعسكر صلاح الدين، غربي عدن يوم السبت، قبل الماضي، وراح ضحيتها أحد الطلاب وإصابة اثنين آخرين، وهي القرارات، التي أثارت غضب واستياء قطاع واسع من الجنوبيين في ذلك الحين.