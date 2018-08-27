دفعة جديدة من كتائب "أبو العباس" السلفية تصل إلى عدن قادمة من تعز

وصلت دفعة ثانية من مقاتلي كتائب "أبو العباس" السلفية إلى محافظة عدن جنوبي اليمن، قادمة من محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" أن عشرات المقاتلين من كتائب "أبو العباس" وصلوا، اليوم الاثنين، على متن عدد من الآليات العسكرية إلى مدينة عدن عبر نقطة مصنع الحديد شمال المحافظة قادمين من محافظة لحج جنوب اليمن.

وكانت دفعة أولى من مقاتلي الكتائب السلفية وصلت مساء الأحد، على متن ثلاث حافلات إلى عدن، بعد إعلان قائدها العقيد عادل عبده فارع الانسحاب من مدينة تعز عقب تصاعد الصراع مع قوات اللواء 22 ميكا في المدينة، وسقوط نحو 80 قتيلاً وجريحاً بمواجهات بين الطرفين.

وكان العقيد فارع وهو قائد الجبهة الشرقية في محافظة تعز أصدر، السبت الماضي، تعميماً إلى كافة مقاتليه، أعلن فيه الانسحاب من تعز، واتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح " الإخوان المسلمون في اليمن" بـ "الغدر".

وأكد فارع في التعميم أن انسحابه ومقاتليه وأسرهم من المدينة جاء "حرصاً على تجنيبها الاقتتال الداخلي"، وأشار إلى تسليم كافة المؤسسات والمقرات الحكومية التي كانت بعهدته إلى السلطة المحلية.

وقوبل تعميم قائد كتائب أبو العباس لمقاتليه بالخروج من مدينة تعز برفض من كل من محافظ تعز أمين أحمد محمود وقائد المنطقة العسكرية الرابعة في الجيش اليمني اللواء الركن فضل حسن محمد، حيث وجها برقيتين عسكريتين للعقيد فارع تضمنتا أمراً بالعدول عن الانسحاب من المدينة، والبقاء فيها.

وكان نحو 80 قتيلاً وجريحاً بينهم مدنيون سقطوا بمواجهات بين قوات اللواء 22 ميكا وكتائب أبو العباس في مدينة تعز خلال الشهر الجاري، انتهت بتشكيل لجنة رئاسية تسلمت مواقع الطرفين وسلمتها للحرس الرئاسي.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.