أكبر حزبين في كردستان يعلنان موقفهما من الانضمام لـ"سائرون" خلال يومين

كشف النائب العراقي عن ائتلاف الوطنية، رعد الدهلكي، عن أن الهيئة السياسية لحزبي الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، طلبت مهلة يومين لإعلان قرارها بشأن الانضمام إلى الكتلة النيابية الأكبر بزعامة تحالف "سائرون" في البرلمان الجديد.

القاهرة — سبوتنيك. وقال النائب عن ائتلاف الوطنية المتحالف مع "سائرون" في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الاجتماع، في أربيل، مع الهيئة السياسية لأكبر حزبين في إقليم كردستان "أجواء الاجتماع كانت طيبة جدا، طلب أعضاء الهيئة السياسية يومين لدراسة برنامج ومنهاج الكتلة الأكبر، والعودة لنا بالقرار النهائي حول الانضمام إلى الكتلة الأكبر من عدمه".

وأضاف الدهلكي أن زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني "كان متفهما جدا لخطورة المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق"، متابعا "من خلال قراءة الأجواء، أعتقد أن هناك تفاهمات كبيرة، وهناك مشاركة حقيقة في إدارة المرحلة الجديدة برؤية جديدة هي بناء دولة مؤسسات لا دولة سلطة".

وعن الاتفاق مع الجانب الكردي حول قضايا المناطق المتنازع عليها والخلافات بين بغداد وأربيل حول ميزانية الإقليم، قال النائب العراقي "لم نتطرق لذلك… طلبت الهيئة السياسية الكردستانية أن تأتي إلى بغداد بعد دراسة منهاج وبرنامج الكتلة الأكبر لمناقشة الجزئيات، واتفقنا على حل المشكلات التي طالما رُحلت من أزمة لأخرى، وبقيت دون حل".

وكان موقع صحيفة "السومرية نيوز" العراقية، ذكر أمس الأحد، أن الأمور بدأت تتكشف بشأن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، حيث ظهرت ملامح اسم رئيس الوزراء الجديد، والذي من المقرر أن يعلن قريبا، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.

وبحسب الموقع العراقي، كشف مصدر سياسي، أن الأمور حسمت بالنسبة للكتلة الأكبر عبر ائتلافات سائرون والنصر والحكمة والوطنية، مؤكدا أن الكتلة ستعلن قريبا جدا. وقال إن "الأمور حسمت بالنسبة للكتلة الأكبر عبر تحالف سائرون والنصر والحكمة والوطنية وعدد آخر من النواب الذين التحقوا بهم، وتنسيق كبير مع الحزبين الكرديين والمحور الوطني".