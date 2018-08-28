التحالف يقصف مطار صنعاء والقاعدة الجوية بـ7 غارات

شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، 7 غارات على العاصمة صنعاء.

© AP Photo / Saudi Press Agency طيران التحالف العربي يشن سلسة غارات على صعدة والحديدة غربي اليمن

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة " سبوتنيك "، بأن طيران التحالف استهدف بأربع غارات عنيفة مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة.

وأضاف، أن التحالف قصف قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء بثلاث غارات، وسط تحليق مكثف.

وتأتي الغارات عقب إعلان جماعة أنصار الله "الحوثيين" استهداف مطار دبي الدولي بهجوم جوي شنته طائرة مسيّرة صماد 3، وهو ما نفته الإمارات العربية المتحدة في بيان لهيئة الطيران المدني.