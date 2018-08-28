"الحملة الوطنية" تطلق فعالية مطالبة بتسلم جثامين القتلى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل

أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين عن تنظيمها، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مدينة رام الله.

© AP Photo / Adel Hana فلسطين تتسلم مقترحات الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني

رام الله — سبوتنيك . وبحسب الحملة الوطنية فإن المشاركون في الفعالية سيقومون بتسليم المفوض السامي لحقوق الإنسان مذكرة للمطالبة بتدخل دولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين القتلى الفلسطينيين المحتجزين لديها.

وأكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين، أنها ستواصل فعالياتها حيث ستنطلق مسيرة مركزية غدا الأربعاء، من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في رام الله وصولا إلى ميدان المنارة وسط رام الله.

هذا ويبلغ عدد القتلى الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية في مقابر الأرقام 251 قتيل ترفض إسرائيل تسليمهم لعائلاتهم.