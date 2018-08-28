اليمن ... 11 غارة للتحالف على القاعدة الجوية ومطار صنعاء

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن طيران التحالف عاود قصف قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي شمال العاصمة بأربع غارات.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)