اليمن ... 11 غارة للتحالف على القاعدة الجوية ومطار صنعاء

ارتفع عدد الغارات التي شنها طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، على العاصمة صنعاء إلى 11 غارة.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن طيران التحالف عاود قصف قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي شمال العاصمة بأربع غارات.

© AP Photo / Saudi Press Agency طيران التحالف العربي يشن سلسة غارات على صعدة والحديدة غربي اليمن

وكان طيران التحالف شن منتصف ليلة الثلاثاء، أربع غارات على مطار صنعاء الدولي، واستهدف بثلاث أخرى قاعدة الديلمي الجوية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.