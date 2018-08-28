استئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين مع قطاع غزة

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، مساء أمس الاثنين، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في كلا الاتجاهين من أجل تسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين كافة من وإلى قطاع غزة بدء من غد الثلاثاء حتى الخميس.

ويأتي هذا عقب العمل في معبر رفح البري على قدم وساق يوم الاثنين من أجل استقبال الحجاج، وذلك للاطمئنان على وصولهم إلى قطاع غزة بسلام بعد رحلة الحج، بحسب بيان المركز الإعلامي للسفارة الفلسطينية.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM إعلام إسرائيلي: مؤتمر في بروكسل لدعم غزة الأسبوع المقبل

ويستأنف العمل في معبر رفح اليوم الثلاثاء وفقا للآلية المعتادة لفئات السفر المختلفة، ومن ثم سيستقبل المعبر باقي حجاج المحافظات الجنوبية من الجمعة حتى الاثنين المقبل.

وقدم السفير دياب اللوح خالص تقدير وشكر الشعب الفلسطيني وقيادته لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا وكافة الأجهزة المصرية الأمنية المعنية الذين لم يوفروا إمكانياتهم من أجل تسهيل سفر وعودة الحجاج الفلسطينيين مرورا بمطار القاهرة الدولي وحتى معبر رفح البري.

كما ثمن اللوح حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تيسير تنقل أبناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما بعد توجيه تعليمات لكافة الجهات المعنية بضرورة تسهيل سفر الفلسطينيين من وإلى منفذ رفح البري بما يضمن سلامتهم ويخفف من معاناتهم.