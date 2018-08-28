استئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين مع قطاع غزة

ويأتي هذا عقب العمل في معبر رفح البري على قدم وساق يوم الاثنين من أجل استقبال الحجاج، وذلك للاطمئنان على وصولهم إلى قطاع غزة بسلام بعد رحلة الحج، بحسب بيان المركز الإعلامي للسفارة الفلسطينية.
وقدم السفير دياب اللوح خالص تقدير وشكر الشعب الفلسطيني وقيادته لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا وكافة الأجهزة المصرية الأمنية المعنية الذين لم يوفروا إمكانياتهم من أجل تسهيل سفر وعودة الحجاج الفلسطينيين مرورا بمطار القاهرة الدولي وحتى معبر رفح البري.
كما ثمن اللوح حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تيسير تنقل أبناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما بعد توجيه تعليمات لكافة الجهات المعنية بضرورة تسهيل سفر الفلسطينيين من وإلى منفذ رفح البري بما يضمن سلامتهم ويخفف من معاناتهم.
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