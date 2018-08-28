اجتماع سعودي سري...وهذا ما طلبه ابن سلمان من قادة التحالف العسكري في اليمن

كشف موقع "الخليج أونلاين" عن تفاصيل اجتماع سري لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع قادة عسكريين من التحالف العربي في اليمن، بعد الضربات الجوية التي استهدفت مواقع مدنية في مدينة الحديدة غربي اليمن، مما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، بداية الشهر الجاري.

ونقل "الخليج أونلاين" عن مصدر مطلع زعم أنه طلب عدم ذكر اسمه، أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حث قادة التحالف العربي الذي تقوده بلاده في اليمن، على عدم الالتفات إلى الانتقادات الدولية المستمرة، التي تتهم الرياض باستهداف مدنيين".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad الأمم المتحدة: بعض ضربات التحالف بقيادة السعودية في اليمن قد تصل إلى جرائم حرب

وزعم أن بن سلمان خاطب العسكريين بقوله: "لا تكترثوا للانتقادات الدولية"، وادعى الموقع أن ولي العهد السعودي قال: "نريد أن نترك أثرا كبيرا في وعي الأجيال اليمنية، ونريد لأطفالهم ونسائهم، بل لرجالهم، أن يرتعدوا كلما ذكر اسم السعودية"، واصفا تصريحات الأمير محمد بن سلمان بـ"الصادمة".

وكانت جماعة "أنصار الله" اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية بشن ضربات جوية استهدفت مواقع مدنية في مدينة الحديدة غربي اليمن، مما أدى إلى سقوط 45 قتيلا وإصابة 76 آخرين. كما أعلنت الجماعة مقتل 13 مدنيا وإصابة 24 آخرين في غارات مكثفة للتحالف العربي بقيادة السعودية على مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وفي السياق، صدر تقرير للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، اعتبر أن "الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب". وأضاف التقرير أن "حركة الحوثي باليمن مارست تعذيبا وجندت أطفالا وهو ما قد يصل إلى جرائم حرب"، حسب رويترز.

وفي ربيع 2015، تدخلت السعودية في اليمن عبر تحالف عسكري ضد جماعة أنصار الله، ما أدى إلى حرب متواصلة حتى الآن خلفت، بحسب تقارير دولية، أكثر من 8500 قتيل ونحو 50 ألف جريح.