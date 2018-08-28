طريق يتسلل عبره عناصر "داعش" من سوريا إلى العراق

ألمح قائممقام قضاء القائم العراقي، أحمد جديان، في تصريحات لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/آب، إلى طريق يتسلل منه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، من الأراضي السورية.

وأوضح جديان، قائلا:

"حسب المعلومات الاستخبارية الواردة، أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي يحاولون التسلل إلى الأراضي العراقية، من داخل سوريا، باتجاه منطقة عكاشات "الواقعة بين قضائي القائم والرطبة، غربي الأنبار"، غرب العراق".

© AP Photo / uncredited خسائر جديدة لـ"داعش" في العراق

وأضاف جديان: "قبل وقت قصير تسلل عناصر من تنظيم "داعش" من سوريا، من شمال نهر الفرات بين الصحراء المحاذية لقضاء القائم، ومدينة الموصل، مركز نينوى، شمال بغداد".

وتابع: "تم القضاء على العناصر الإرهابية الذين تسللوا إلى الجهة المذكورة، بعملية أمنية نوعية مشتركة من قبل قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، وقطاعات الفرقة السابعة من الجيش العراقي".

وأكد قائممقام قضاء القائم الحدودي بين العراق وسوريا، عدم وجود أي تسلل لعناصر "داعش" الإرهابي، إلى القضاء، والحدود مؤمنة تماما ً.

ويقع قضاء القائم الذي كان يعتبر أحد أخطر معاقل تنظيم "داعش" على بعد نحو 400 كم شمال غرب بغداد بالقرب من الحدود السورية وعلى طول نهر الفرات.

وحررت القوات العراقية، قضاء القائم بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، ضمن عمليات استعادة مناطق أعالي الفرات، غربي الأنبار.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 9 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، تحرير الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد"، من سيطرة "داعش" الإرهابي وصولا إلى الحدود السورية.