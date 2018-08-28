أول رد من السعودية على تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز وباب المندب

العالم العربي انسخ الرابط 2 0

مستشار الطاقة السعودي: إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب إغلاقا تاما أو جزئيا

يتبع…