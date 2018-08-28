نائب الأمين العام للأمم المتحدة يزور دمشق

جنيف — سبوتنيك. وقال السكرتير الصحفي لمكتب المفوض السامي للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جينز ليركي: "مارك لوكوك، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يخطط للتوجه إلى دمشق في 28 آب/أغسطس. ومن المقرر أن يجتمع مع مسؤولين حكوميين لمناقشة القضايا الإنسانية، بما في ذلك التخطيط وإيصال المساعدات الإنسانية".
النزاع المسلح في سوريا مستمر منذ عام 2011، وفي نهاية عام 2017، تم إعلان هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.
ومازالت تصفية الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق بدعم من القوات الجوية الروسية، وفي الوقت الحالي، تأتي التسوية السياسية في المقام الأول، وإعمار سوريا وعودة اللاجئين.
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