نائب الأمين العام للأمم المتحدة يزور دمشق

يبحث نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، الوضع الإنساني.

جنيف — سبوتنيك. وقال السكرتير الصحفي لمكتب المفوض السامي للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جينز ليركي: "مارك لوكوك، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يخطط للتوجه إلى دمشق في 28 آب/أغسطس. ومن المقرر أن يجتمع مع مسؤولين حكوميين لمناقشة القضايا الإنسانية، بما في ذلك التخطيط وإيصال المساعدات الإنسانية".

© AFP 2018 / طريق يتسلل عبره عناصر "داعش" من سوريا إلى العراق

وتعد هذه هي الزيارة الثانية لنائب الأمين العام للأمم المتحدة لوكوك، إلى سوريا خلال عام 2018. كما يخطط لوكوك للاجتماع مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الشريكة، والهلال الأحمر العربي السوري، وموظفي الأمم المتحدة والسلك الدبلوماسي في دمشق.

النزاع المسلح في سوريا مستمر منذ عام 2011، وفي نهاية عام 2017، تم إعلان هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ومازالت تصفية الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق بدعم من القوات الجوية الروسية، وفي الوقت الحالي، تأتي التسوية السياسية في المقام الأول، وإعمار سوريا وعودة اللاجئين.