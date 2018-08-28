السعودية تتصدى لصاروخ باليستي أطلقه "أنصار الله" على نجران

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف تصدت لصاروخ باليستي، أطقلته جماعة "أنصار الله" من اليمن باتجاه مدينة نجران.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أعلن الناطق باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، أن "قوات الدفاع الجوي للتحالف تصدت لصاروخ باليستي، أطقلته الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة نجران، جنوب غربي المملكة، دون أي وقوع أي إصابات".

وقال المالكي: "في تمام الساعة 57: 8 صباحا [5:57 بتوقيت غرينتش] رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة".

وأضاف المالكي: "الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات".