إسرائيل تطلب من "اليونيفل" تشديد الرقابة على "حزب الله"

طالبت إسرائيل من قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة "اليونيفل"، بتشديد الرقابة على نشاط "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

القدس — سبوتنيك. وبحسب القناة العاشرة الإسرائيلية: "طالبت إسرائيل القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان — اليونيفل، بتشديد الرقابة على نشاط منظمة حزب الله تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية".

© AP Photo / Bilal Hussein صحيفة عبرية تكشف عن هدف إسرائيل من "قرى حزب الله"

وأوضحت القناة أنه تم التقدم بالطلب خلال اجتماع عقده لأول مرة رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال غادي إيزنكوت مع القائد الجديد لهذه القوات الجنرال ستيفانو ديل كول الأسبوع الماضي.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه تعقب لفترة طويلة إقامة أبراج مراقبة ادعى أنها تابعة لـ"حزب الله" على مقربة من الحدود مع إسرائيل، وذلك تحت غطاء أنها مشاريع تابعة لمنظمة جودة البيئة "أخضر بلا حدود".

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو رصد فيه أشخاص يعتقد أنهم ينتمون لحزب الله يعتلون هذه الأبراج، ويقومون بتصوير منطقة الشريط الحدودي وعمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة".

يذكر أن قوات "اليونيفل" أنشأت عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين "حزب الله وإسرائيل، للعمل على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.