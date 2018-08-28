وزير إماراتي يرد على تقرير الأمم المتحدة بشأن "جرائم حرب التحالف"

رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، على تقرير الأمم المتحدة بشأن "جرائم حرب التحالف".

وتابع قرقاش أن التحالف العربي يحمي المنطقة من التغول الإيراني "الذي يقوض أمننا لأجيال قادمة".

وأكد أن لكل أزمة تحدياتها السياسية والإنسانية، "ولكن يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة".

لكل أزمة تحدياتها السياسية والإنسانية ولكن يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو إستعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغوّل الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة، هذه هي أولويتنا وعلينا إنطلاقا منها القيام بما يلزم على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 28, 2018

وأشار قرقاش على حسابه الرسمي بموقع تويتر إلى أن تقرير الخبراء الذي أعلنته الأمم المتحدة، اليوم، "لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستدافهه للمدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلامها وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولين عن أمننا وإستقرارنا وهنا أولويتنا".

وقال تقرير للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.

تقرير الخبراء الْيَوْمَ لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه وإستدافهه للمدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلامها وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولين عن أمننا وإستقرارنا وهنا أولويتنا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 28, 2018

وأضاف التقرير أن حركة "الحوثي" في اليمن مارست تعذيبا وجندت أطفالا وهو ما قد يصل إلى جرائم حرب، حسب رويترز.

وقال الخبراء المستقلون، في أول تقرير لهم لمجلس حقوق الإنسان، إن مقاتلى حركة الحوثي، أطلقوا صواريخ على السعودية، ومنعوا توزيع الإمدادات في تعز.