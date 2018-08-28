مصر... الإعدام لـ 6 متهمين لإدانتهم بقتل شرطي

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة جنايات القاهرة أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام ستة أشخاص شنقا بعد إدانتهم بقتل شرطي وإصابة آخرين في هجوم مسلح على نقطة تفتيش أمنية قرب القاهرة عام 2016.