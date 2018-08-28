الرئيس البوسني يزور فلسطين ويلتقي عباس

رام الله — سبوتنيك. وقال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الثلاثاء: "الرئيس البوسني سيلتقي بالرئيس عباس بعد ظهر يوم غد، لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأكد جرادات على أهمية هذه الزيارة في حشد المزيد من الدعم الدولي للدبلوماسية الفلسطينية ومبادرة الرئيس الفلسطيني للسلام التي طرحها في فبراير/شباط الماضي وفي جولته القادمة بالأمم المتحدة.
وكشف وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية عن اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول العربية في دورته العادية رقم 150 بالقاهرة في النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
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