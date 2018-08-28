الرئيس البوسني يزور فلسطين ويلتقي عباس

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رئيس البوسنة والهرسك، بكر عزت بيجوفيتش، يصل غدا إلى مدينة رام الله في زيارة هي الأولى له تلبية لدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

رام الله — سبوتنيك. وقال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الثلاثاء: "الرئيس البوسني سيلتقي بالرئيس عباس بعد ظهر يوم غد، لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

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وأضاف: "كما سيطلع الرئيس نظيره البوسني على التحركات السياسية والدبلوماسية، وما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات، وسيضعه بصورة التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية وجهود القيادة لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية".

وأكد جرادات على أهمية هذه الزيارة في حشد المزيد من الدعم الدولي للدبلوماسية الفلسطينية ومبادرة الرئيس الفلسطيني للسلام التي طرحها في فبراير/شباط الماضي وفي جولته القادمة بالأمم المتحدة.

وكشف وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية عن اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول العربية في دورته العادية رقم 150 بالقاهرة في النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.