إجراءات تاريخية لأول مرة داخل السعودية

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن حدث تاريخي في المملكة العربية السعودية، يضاف إلى أكثر من قرار تم اتخاذه في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن تراخيص جديدة حصلت عليها 5 سيدات سعوديات لأول مرة من داخل المملكة.

وقالت الهيئة إن السيدات حصلن على رخص لقيادة طائرات شركات الطيران، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأكدت الهيئة أن هذا الأمر يأتي في إطار "تمكين المرأة السعودية من العمل في قطاعات الطيران".

وأوضحت الهيئة أنه توجد معاه للجنسين لتعليم الطيران، وأنها "تدعم وتشجع توظيف عمل المرأة في قطاع الطيران".

وذكرت الهيئة أنه تم توظيف عدد كبير من النساء في الآونة الأخيرة في الهيئة أو شركات مقدمى الخدمات في المجالات الفنية.

وتعود محاولات المرأة السعودية الدخول إلى عالم الطيران إلى عام 1997، حيث حصلت أول سعودية على رخصة لقيادة الطائرة، لكن من خارج المملكة، وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي العام الماضي، أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن استقبالها لـ30 فتاة للتدريب على الطيران.