تسجيل
15:11 28 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    تركي المالكي

    التحالف العربي يحيل تقرير الأمم المتحدة إلى فريق قانوني للمراجعة

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن التحالف العسكري العربي ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتزامه اتخاذ "موقف مناسب" من تقرير فريق التحقيق الدولي حول جرائم الحرب في اليمن؛ وذلك بعد المراجعة القانونية للتقرير، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" الفضائية.

    ونقلت "العربية"، عن تصريحات للتحالف، ورد بها "تمت إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان إلى الفريق القانوني للتحالف".

    وأشار "التحالف"، الذي يخوض حربا إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد الحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء ومعظم شمال البلاد، منذ مارس/آذار 2015؛ إلى أنه "يتابع باهتمام جميع التقارير الأممية بشأن الأزمة في اليمن".

    الحديدة اليمن التحالف العربي
    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    الأمم المتحدة: بعض ضربات التحالف بقيادة السعودية في اليمن قد تصل إلى جرائم حرب

    وقال تقرير للأمم المتحدة، إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.

    وحمل التقرير المذكور السعودية والإمارات والحكومة اليمنية مسؤولية الانتهاكات في اليمن؛ كما اتهم المقاتلين الحوثيين بممارسة التعذيب، وتجنيد الأطفال، معتبرا أن ذلك أيضا يرقى إلى ما قد يوصف بـ"ارتكاب جرائم حرب".

    وقال الفريق الدولي، في تقريره: "لا نسعى إلى وضع اللوم على طرف دون آخر، لكننا بحثنا أشكال العنف في اليمن، سواء كانت غارات التحالف أو هجمات الحوثيين".

    وأشار التقرير إلى أنه تم "تحديد أشخاصا قد يكونون مسؤولين مباشرة عن ارتكاب جرائم الحرب باليمن"، لافتا إلى قيام فريق الخبراء الدولي بـ "توثيق أعمال مروعة لانتهاكات ارتكبها أطراف الصراع في اليمن".

    وبهذا الصدد، دعا التقرير إلى "وقف فوري لأعمال العنف في اليمن"؛ كما حث "مجلس حقوق الإنسان"، التابع للأمم المتحدة، على إجراء مزيد من التحقيق ومساءلة المتهمين.

    وحرص فريق التحقيق الدولي على الإشارة إلى أن هذا التقرير "سرد بعض الجرائم"، حيث أن الخبراء الدوليين المعنيين بالتحقيق، "لم يستطيعوا الوصول إلى جميع مناطق الصراع في اليمن".

    وكان المتحدث قال في مؤتمر صحفي في الرياض، أمس، إن "بعض المسؤولين الأمميين" يتخذون "مواقف غير حيادية في بعض البيانات الصادرة حول ادعاءات بشأن استهدافات خاطئة"، مضيفا أن "هذه أحكام مسبقة (…) وتسويق للرواية الحوثية في المجتمع الدولي".

    ويتهم التحالف مسؤولين من الأمم المتحدة بـ"الاستجابة لضغوط" الحوثيين في هذا البلد و"تسويق رواية" هؤلاء "المتمردين" حول الغارات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف والتي تسببت في مقتل مدنيين.

    وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قد أعلن الجمعة أن ما لا يقل عن 26 طفلا و4 نساء قتلوا الخميس في غارتين للتحالف، مطالبا بإجراء تحقيقات مستقلة وحيادية في الهجمات التي تستهدف مدنيين في هذا البلد الغارق في الحرب.

    أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
    © AP Photo / Kamran Jebreili
    وزير إماراتي يرد على تقرير الأمم المتحدة بشأن "جرائم حرب التحالف"

    وفي 9 أغسطس/آب قتل 40 طفلا في غارة جوية استهدفت حافلة تقل أطفالا في أحد أسواق محافظة صعدة في شمال اليمن، بحسب الصليب الأحمر، ما دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل.

    واعتبر المالكي أن تصريحات لوكوك "قد تكون (…) استجابة للضغوط" التي ذكر أن المتمردين في اليمن يمارسونها على المنظمات الأممية، مضيفا "لا توجد حرب من دون أضرار جانبية".

    وكان التحالف قد أعلن فتح تحقيق في الغارة التي وقعت في 9 أغسطس، ولم يعلّق التحالف على أحداث الخميس الماضي، لكن وكالة أنباء الإمارات أكدت أن الحوثيين أطلقوا صاروخا "باليستيا إيراني الصنع"، ما أدى الى مقتل المدنيين، والإمارات شريك رئيسي في قيادة التحالف.

    ويطالب المسؤولون الأمميون بفتح تحقيق مستقل، ويعتبرون أن تحقيق قيادة التحالف العربي "غير شفاف"، فيما يدافع التحالف عن عملياته ويقولون إنها مشروعة.

    ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين. ولقد تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات في 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014.

    وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف الذي تسبب "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.

    انظر أيضا:

    اجتماع سعودي سري...وهذا ما طلبه ابن سلمان من قادة التحالف العسكري في اليمن
    التحالف يقصف مطار صنعاء والقاعدة الجوية بـ7 غارات
    التحالف العربي: 182 صاروخا باتجاه السعودية منها 5 خلال موسم الحج
    الكلمات الدلالية:
    أخبار التحالف, أخبار الأمم المتحدة, التحالف العربي, الأمم المتحدة, العقيد الركن طيار تركي المالكي, السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المتسابقة السعودية رنا الميموني (30 عاما) في ساحة ديراب للاستعراض الحر في ضواحي مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية 19 يوليو/ تموز 2018
    المتسابقة السعودية...الجميلة التي تسابق رياح التغييرات بالمملكة
    الدفاع الروسية: أجانب في إدلب... وهجوم بأسلحة حرارية مسممة خلال أيام على كفر زيتا
    كفر زيتا... الكلور جاهز يا معلم
    ليموزين الرئيس الجديد
    ليموزين الرئيس الجديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك