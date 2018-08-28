"الحراك الجنوبي": شرط واحد يمنع المزيد من الأزمات في اليمن

اعتبر رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي، فادي حسن باعوم، أن المفاوضات اليمنية لا يمكن أن تخرج بحلول إذا بقيت محصورة بطرفين فقط يتنازعان على السلطة في صنعاء، وأن تأجيل القضايا المحورية بما فيها القضية الجنوبية سيزيد من التعقيدات ويخلق مزيدا من الأزمات.

وقال باعوم في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لقد أرسلنا رسالة إلى المبعوث الدولي بخصوص المفاوضات المقبلة، قلنا فيها إن حصر المفاوضات بين طرفي الصراع على السلطة لن ينتج حلولا حقيقية دائمة ومتماسكة ومقبولة من الشعب في الجنوب وكذلك في الشمال".

© AFP 2018 / Saleh Al-Obeidi اليمن... الحراك الجنوبي يبدأ مرحلة تنظيمية جديدة

وأضاف أن "تأجيل وضع القضايا المحورية وعلى رأسها القضية الجنوبية على طاولة المفاوضات لن يؤدي إلا لمزيد من تراكمها وإضافة مزيد من التعقيدات لها وخلق أزمات إضافية".

وكان باعوم قال لـ"سبوتنيك" أبريل/ نيسان الماضي إن "الحراك الجنوبي من أساسيات أدبياته وأبجدياته أنه يريد دولة جنوبية على أرض جنوبية، نحن لسنا مع الشرعية اليمنية نحن مع إقامة دولة جنوبية، الشرعية اليمنية هي تعتبر يمن واحد وهذا يتعارض مع أدبياتنا وأساس الحراك الجنوبي".

وأكد رئيس المجلس أن مقاومتهم ستبقى سلمية وأنهم لن ينجروا إلى نزاع مسلح قائلا: "نعم نحن اليوم نقاوم بالكلمة نقاوم بالاعتصامات وبالمظاهرات، لا نريد أن ننجر إلى شيء مسلح أو حركة عسكرية، نضالنا سلمي دائما".