الجيش اليمني يعلن سيطرته على مناطق في محافظتي تعز ولحج

أحرز الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، تقدما في معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، وفي محافظة لحج، جنوبي البلاد.

القاهرة — سبوتنيك. أعلن الجيش اليمني عبر موقعه "26 سبتمبر"، اليوم الثلاثاء، أن "القوات سيطرت على منطقة الشعوب في عزلة الحوامرة بمديرية ماوية شرق تعز، وتقدمت باتجاه منطقتي الغباري والقحيفة".

© Sputnik . Стрингер "الحراك الجنوبي": شرط واحد يمنع المزيد من الأزمات في اليمن وأشار إلى "تحقيق تقدم كبير باتجاه مدينة الراهدة، بالتزامن مع التقدم في الحوامرة، وأقل "المعارك على أشدها مع مليشيا الحوثي الانقلابية، وسط تقهقر كبير في صفوفها".

وفي جبهة القبيطة شمال محافظة لحج جنوبي اليمن ، أعلن الجيش "تقدم القوات باتجاه سوق الاثنين لتطبق الحصار على المليشيا من اتجاهات الجنوب والشرق والغرب على جبل جالس، بعد سيطرتها على منطقة الخضر".

وأكد "أن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العشرات في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، فيما تم أسر خمسة من عناصرها".

وأضاف أنه "تم تحرير عدد من المواقع في منطقة الشريجة الواقعة بين محافظتي تعز ولحج بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية، أوقعت عشرات القتلى والجرحى والأسرى من عناصرها".

ولفت إلى أهمية منطقة الشريجة باعتبارها المدخل الشرقي لمحافظة تعز، وللسيطرة عليها تأثير كبير في تحرير جبهات أخرى.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة.