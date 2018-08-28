مصدر: القوات الكردية تغلق المدارس التي تدرس المنهاج السوري في القامشلي

أفاد مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات كردية قامت بإغلاق جميع المدارس التي تدرس المنهاج التعليمي السوري في القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال المصدر، اليوم الثلاثاء للوكالة: "أغلقت القوات الكردية جميع المدارس التي تدرس المنهاج السوري في القامشلي بمحافظة الحسكة".

وأضاف المصدر ذاته أن "القوات الكردية أغلقت جميع المدارس الخاصة التابعة للطوائف المسيحية بقوة السلاح لأنها تدرس المنهاج السوري".

وأوضح المتحدث للوكالة، أن "الأكراد أغلقوا أيضا مدارس لغير المسيحيين كثانوية الحمدانية للبنين، وهددوا ثانوية القادسية للبنات بالإغلاق، واعتقال الكادر التدريسي في حال أصروا على تدريس المنهاج السوري في تلك المدارس".

كما أشار إلى أن "وفدا من القوات الكردية اجتمع مع وفد من الطوائف المسيحية لبحث الشأن التدريسي".

ظهرت مشكلة التعليم في القامشلي في بداية عام 2014، عندما منعت الإدارة الكردية تدريس المنهاج السوري في المدارس الواقعة تحت سيطرتها، ما دفع عددا كبيرا من الأهالي للرحيل إلى محافظات سورية أخرى لتأمين استكمال التعليم لأبنائهم.

وكانت الحكومة السورية، قد طلبت من الوفد الكردي الذي زار دمشق الشهر الماضي والتقى مع مسؤولين سوريين أمنيين، رفع اليد عن سد "الفرات" والمدارس في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).