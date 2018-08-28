بعد كشف نوايا عسكرية... بماذا فاجأ أمير قطر قائدا عسكريا أمريكيا

بحث أمیر قطر الشیخ تمیم بن حمد، الیوم الثلاثاء، مع قائد القوات الجویة في القیادة المركزیة الأمریكیة في منطقة جنوب غرب آسیا الفریق جیفري ھاریجان الجھود المشتركة في مكافحة الإرھاب.

أمير البلاد المفدى يستقبل، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية بمنطقة جنوب غرب آسيا والوفد المرافق، وذلك للسلام على سموه، وخلال المقابلة تم استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات العسكرية ومكافحة الإرهاب. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) August 28, 2018

ذكرت وكالة الأنباء القطریة أن الشیخ تمیم منح في بدایة اللقاء قائد القوات الجویة بالقیادة المركزیة الأمریكیة، المنتهية فترة قيادته بالمنطقة، وسام (الشیخ جوعان) للإقدام العسكري من الطبقة الأولى تقدیرا لجھوده المخلصة في تعزیز العلاقات الوطیدة والشراكة الاستراتیجیة بین البلدین الصدیقین.

أمير البلاد المفدى يمنح قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية في منطقة جنوب غرب آسيا، المنتهية فترة قيادته بالمنطقة، وسام "الشيخ جوعان" للإقدام العسكري من الطبقة الأولى، تقديرا لجهوده المخلصة في تعزيز العلاقات الوطيدة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) August 28, 2018

وأعرب الأمیر عن شكره لقائد القوات الجویة بالقیادة المركزیة الأمریكیة على دوره في تعزیز العمل المشترك بین قطر والولایات المتحدة لا سیما مجال محاربة الإرھاب.

وأعرب قائد القوات الجوية، يعبر خلال مقابلته أمير البلاد المفدى، عن شكره لسموه واعتزازه بمنحه وسام "الشيخ جوعان"، كواحد من الأوسمة العسكرية التي يمنحها الأمير للذين يؤدون عملا استثنائيا في المجال العسكري.

قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية بمنطقة جنوب غرب آسيا المنتهية فترة قيادته بالمنطقة، يعبر خلال مقابلته أمير البلاد المفدى، عن شكره لسموه واعتزازه بمنحه وسام "الشيخ جوعان"، كواحد من الأوسمة العسكرية التي يمنحها سمو الأمير للذين يؤدون عملا استثنائيا في المجال العسكري. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) August 28, 2018

وكان اللواء الركن طيار أحمد إبراهيم المالكي نائب قائد القوات الجوية الأميرية القطري، قال أمس إن بلاده ستوسع قاعدتين جويتين إحداهما قاعدة "العديد" التي تستضيف أكبر أسطول للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.

واعتبر المسؤول العسكري القطري توسيع قاعدة العديد الجوية سيساعد على استقبال الطائرات والمنظومات الجديدة التي دخلت الخدمة في القوات الجوية مثل رافال وإف-15 وتايفون وطائرات أخرى".

وأضاف المالكي أنه سيتم أيضا توسيع قاعدة الدوحة الجوية، ولم يذكر أي تفاصيل عن التكلفة المتوقعة أو الإطار الزمني المتوقع للمشروعين.