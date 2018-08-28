الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في تعز ولحج

استعاد الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، مواقع استراتيجية من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بين محافظتي تعز ولحج في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. نقل موقع الجيش اليمني عن الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب قوله اليوم الثلاثاء، إن الجيش الوطني بدعم وإسناد من التحالف العربي شن عملية عسكرية نوعية من محورين في جبهة الشريجة الراهدة جنوب محافظة تعز، تمكن خلالها من السيطرة على عدد من المرتفعات الجبلية منها جبل العصيدة والتباب الحمر وجبل النهدين.



© REUTERS / Abduljabbar Zeyad تقرير الأمم المتحدة: التحالف لم يوضح أسباب استهداف المدنيين في اليمن

وأضاف النقيب: "تمت السيطرة على مفرق السحي وقطع إمدادات المليشيات الانقلابية في الجنوب الشرقي للراهدة".وتابع: "الانتصارات ذات استراتيجية بالغة في معركة استكمال تضييق الخناق على الحوثيين في المناطق المتاخمة لمدينة الراهدة خاصة وأنها جاءت متزامنة مع انتصارات لا تقل أهمية في جبهة القبيطة في الجنوب الغربي للراهدة".وأشار النقيب إلى استعادة الجيش السيطرة على موقع نجد قفيل الاستراتيجي والركب، في حين طهر مناطق أخرى تمهد للسيطرة على جبل الجالس وتحرير ما تبقى من المناطق القريبة من مدخل الراهدة الغربي.وأضاف: "الفرق الهندسية باشرت التعامل مع حقول من الألغام زرعتها المليشيا في الطرقات والأودية والقرى السكنية، راح ضحيتها عدد من المواطنين، منها الشبكات المصنعة محليا والعبوات الناسفة المموهة، والألغام الأرضية الفردية المحرمة دوليا".وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.