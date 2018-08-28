الخارجية الأمريكية: واشنطن تعتزم المشاركة في مباحثات جنيف حول سوريا

واشنطن — سبوتنيك. قال ممثل الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "قبلت الولايات المتحدة دعوة المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، ستافان دي ميستورا، للمشاركة في محادثات جنيف في 14 سبتمبر/ أيلول، وسيمثل الولايات المتحدة، الممثل الخاص للحوار السوري، السفير جيمس جيفري، وكذلك المبعوث الخاص لدى سوريا مساعد وزير الخارجية، جويل ريبر".
وتعاني سوريا منذ مارس/ آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.
وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.
وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج ألاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)