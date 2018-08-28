العبادي: نعتزم إرسال وفد إلى واشنطن بشأن التعاملات المالية مع إيران

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عزمه إرسال وفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتفاهم بشأن التعاملات المالية مع إيران، عقب العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.

نقل موقع "السومرية نيوز" عن العبادي قوله خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء "نعتزم إرسال وفد إلى واشنطن للتفاهم بشأن التعاملات المالية مع إيران".

© REUTERS / POOL العبادي: الحكومة تحقق في مشكلة المياه بالبصرة

وكان العبادي قال في تصريحات سابقة إن بغداد ترفض أية عقوبات اقتصادية على أية دولة خاصة دول الجوار، موضحا أنها "خطأ جوهري واستراتيجي".

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التزام بلاده بعدم التعامل بالدولار الأمريكي مع إيران، وليس بالعقوبات الأمريكية، مشددا على موقف العراق الرافض لفرض العقوبات.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات ضد إيران تشمل عدة مجالات من بينها التحويلات البنكية بالعملة الأمريكية، ومجال المعادن والألمنيوم، والصلب، وغيرها، بينما تطال مجالات الطاقة والنفط في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/ مايو الماضي، معلنة استئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد طهران، فيما شهدت العملة الإيرانية المحلية تدهورا كبيرا في قيمتها أمام العملات الأجنبية.