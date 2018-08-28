"أنصار الله" تسيطر على موقعين عسكريين على حدود السعودية

القاهرة — سبوتنيك. قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، إن "الحوثيين" نفذوا عملية نوعية ضد قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، في موقعين عسكريين في منفذ الطوال البري الدولي التابع لمديرية حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، المحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية".

© AP Photo / Hassan Ammar واشنطن تهدد السعودية بسحب دعمها العسكري في اليمن لهذا السبب

وأضافت أن العملية انتهت بسيطرة "أنصار الله" على الموقعين العسكريين في المنفذ الحدودي، وأشارت إلى سقوط قتلى وجرحى خلال الهجوم، وأن طيران التحالف شن غارات مكثفة على الموقعين عقب السيطرة عليهما.وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطر عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.