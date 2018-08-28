العبادي: اتفقنا مع "سيمنز" الألمانية على تطوير قطاع الكهرباء في العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتفقت مع شركة "سيمنز" الألمانية على تطوير قطاع الطاقة الكهربائية من أجل الوصول إلى تجهيز 24 ساعة.

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي مساء اليوم، "في إطار معالجة الطاقة الكهربائية حصلت مجموعة اجتماعات مع شركة كبرى هي شركة سيمنز الألمانية، وهذا جزء من اتفاق سابق حصل أثناء زيارتي إلى ألمانيا العام الماضي ومن خلال (المستشارة الألمانية) السيدة ميركل والحكومة الألمانية تم الاجتماع مع كبار الشركات في ألمانيا وواحدة منها شركة سيمنز التي عرضت أن ترسم خارطة طريق وبرنامج متكامل لإصلاح جانب الكهرباء في العراق".

© AFP 2018 / Haidar Mohammed Ali العبادي: نعتزم إرسال وفد إلى واشنطن بشأن التعاملات المالية مع إيران

وأضاف "اتفقنا مع شركة سيمنز وقد وافقت على الخطة المقدمة للتوقيع على برنامج عمل مع الشركة، نريد برنامج عمل متكامل يبدأ من المواطن وينتهي بالتوليد"، لافتا إلى أن "العراق وصل إلى مستوى جيد من إنتاج الطاقة حاليا بلغ 16 ألف ميغا/واط ".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، في 20 آب/ أغسطس الجاري، عن اتفاق مع تركيا على صيغ تعاون مشترك في مجال الطاقة الكهربائية ولعدة محاور.

يذكر أن العراق كان يستورد، خلال السنوات الماضية الكهرباء من إيران، لكن خط الاستيراد هذا توقف لأسباب مالية وأخرى تتعلق بمنح الأولوية لسد احتياجات إيران من الطاقة الكهربائية بحسب وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان.

وقد تسبب توقف توريد الكهرباء من إيران، في زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات في وسط وجنوبي العراق، الأمر الذي يعد أحد أسباب انطلاق احتجاجات في هذه المحافظات.