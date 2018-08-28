القوات العراقية تلقي القبض على 11 عنصرا من "داعش" في الموصل

ألقت القوات العراقية القبض على 11 عنصرا من تنظيم "داعش" في مدينة الموصل شمالي البلاد.

© AFP 2018 / MEHDI FEDOUACH فرنسا تعلن مقتل قائد كبير في تنظيم "داعش" خلال عملية عسكرية

بغداد — سبوتنيك . قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات من المصادر الاستخبارية يلقي القبض على 11 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية بينهم المسؤول عن جباية الأموال في أيمن الموصل خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل، وكذلك بينهم أحد إعلاميي داعش الذي كان مسؤولا عن تصوير ونشر وعرض الإصدارات الخاصة بجرائم الإرهابين في النقاط الإعلامية، فضلا عن إرهابي مسؤول عن الاستيلاء على الأغنام والمواشي الخاصة بأهالي سهل نينوى ومصادرتها وبيعها، وبينهم من شارك بالمعارك ضد قواتنا الأمنية".

وأضاف المتحدث أنه "تم القبض عليهم في منطقة حي الإصلاح في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش وجهود الاستخبارات لضمان تأمين الموصل، وتعقب العناصر المندسة من تنظيم داعش، ومواقع تخزين المتفجرات التي لا يزال بعضها موجودا في مخابئ تحت الأرض في نواح متفرقة من المناطق المحررة.

يذكر أن العراق أعلن، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" إلا أن الجماعة شنت العديد من الهجمات منذ ذلك الحين استهدفت مدنيين وعناصر أمن في محافظات عدة.