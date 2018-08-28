العبادي: نرفض وجود هيمنة عالمية على اقتصاد الدول

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن العراق ليس جزءا من العقوبات على الدول، مضيفا: "نرفض وجود هيمنة عالمية تتحكم باقتصاد الدول".

بغداد — سبوتنيك . وتابع العبادي اليوم الثلاثاء: "شكلنا لجنة عليا للنظر في العقوبات الاقتصادية على إيران وكيفية التعامل معها، ولدينا رؤية للتعامل مع تلك القضية". ورحب العبادي بوجود تعاون بين العراق والدول المجاورة في مجال العملات المحلية، قائلا: "لا نريد هيمنة عالمية تتحكم باقتصاد البلدان، لسنا ضد دولة معينة، لكننا نفتش عن مصالح شعوبنا".

© AFP 2018 / Haidar Mohammed Ali العبادي: نعتزم إرسال وفد إلى واشنطن بشأن التعاملات المالية مع إيران وتابع: "نلتزم بما نحمي به بلدنا وشعبنا ولا نريد إيذاء شعبنا ونفع غيرنا".

وكان العبادي قال في تصريحات سابقة إن بغداد ترفض أية عقوبات اقتصادية على أية دولة خاصة دول الجوار، موضحا أنها خطأ جوهري واستراتيجي.

وفي وقت سابق أكد العبادي التزام بلاده بعدم التعامل بالدولار الأمريكي مع إيران، وليس بالعقوبات الأمريكية ، مشددا على موقف العراق الرافض لفرض العقوبات.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات ضد إيران تشمل عدة مجالات من بينها التحويلات البنكية بالعملة الأمريكية، ومجال المعادن والألمنيوم، والصلب، وغيرها، بينما تطال مجالات الطاقة والنفط في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.