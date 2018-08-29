برلماني ليبي: 130 نائب يوقعون على وثيقة لسحب الثقة من السراج

أكد عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي في مدينة طبرق، شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، أن 130 نائب في مجلس النواب الليبي قد وقعوا على وثيقة لسحب الثقة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، مشيرا إلى أن مفاوضات تجري مع مجلس الدولة لإنشاء مجلس رئاسي جديد.

بنغازي — سبوتنيك. وقال الدرسي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "أعضاء من مجلس النواب الليبي وعددهم 130 نائبا وقعوا على وثيقة لسحب الثقة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج"، مشيراً إلى أن "توقيع النواب بسحب الثقة خطوة في الاتجاه الصحيح نظرا للقصور الشديد في عمله الرئاسي وعدم إيفائه بوعوده وسيطرة المليشيات عليه".

© Sputnik . فلاديمير فيدورينكو ليبيا... حكومة الوفاق تعلن تمسكها ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية

وأضاف عضو مجلس النواب الليبي أن "هناك تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة في طرابلس من أجل الاتفاق على إنشاء مجلس رئاسي من رئيس ونائبين"، مشيراً إلى أن "غدا سيكون هناك بيان سحب الثقة من السراج مباشرة من طرابلس مع قراءة أسماء الموقعين".

من جهة أخرى، استنكرت كتلة نواب برقة في مجلس النواب الليبي خلال بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأربعاء أن "أحداث العنف في طرابلس والخسائر الناجمة عنها"، ودعوا إلى "ضبط النفس وعودة لجنتي الحوار إلى الاجتماع فوراً وكل من يرغب من أعضاء مجلس الدولة والنواب المقاطعين وذلك لتعديل الاتفاق السياسي".

وأضاف البيان "نطالب بنقل مقر حكومة الوفاق والأجسام التابعة لها من طرابلس إلى أي مدينة ليبية أخرى لا تسيطر عليها المليشيات والجماعات المسلحة".

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ الأحد الماضي، توتراً أمنياً ارتفعت حدته منذ فجر أول أمس الاثنين، إلى اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى وإصابة 27 آخرين، وفقاً ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية.