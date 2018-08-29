السيطرة على حريق ضخم في مصنع للحديد في الكويت (صور+ فيديو)

أحكم رجال الإطفاء بالكويت سيطرتهم على حريق ضخم، اندلع في مصنع للحديد يحتوي على أسطوانات أوكسجين ونيتروجين وستيلين وبعض المعدات في ميناء عبد الله الغربية.

دبي — سبوتنيك. ووفقا لوزارة الإعلام الكويتية، تلقت عمليات الإدارة العامة للإطفاء في وقت متقدم من ليل اليوم بلاغ عن نشوب الحريق.

فرق للإطفاء تسيطر على حريق مصنع للحديد في ميناء عبدالله الغربية

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ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء عن تمكن 4 فرق للإطفاء من سيطرتها على حريق اندلع في مصنع للحديد بمنطقة ميناء عبدالله الغربية ، #الكويت pic.twitter.com/OynqAytHhU — نجيب القحطاني (@Njeeb777) August 28, 2018

فتوجهت على إثره 4 فرق الإطفاء من مراكز ميناء عبدالله وام الهيمان ومبارك الكبير للمواد الخطرة والإسناد.

وبحسب المصدر، تم عزل النيران والسيطرة عليه من دون وقوع إي إصابات بشرية.

فيديو حريق مصنع الحديد بمنطقة ميناء عبدالله الغربية #الكويت pic.twitter.com/wUYxB1Pit3 — نجيب القحطاني (@Njeeb777) August 28, 2018

يذكر أن النيران شبت على مساحة 300 متر مربع.

وأشارت الإدارة العامة للإطفاء إلى أن الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.