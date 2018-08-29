مقتل وإصابة 8 جنود بهجوم للقاعدة في اليمن

القاهرة — سبوتنيك . وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" أن عناصر القاعدة نفذت هجوما على نقطة تفتيش لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات ، في منطقة المحاصمة بمديرية أحور شرق أبين.

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين نقلوا إلى مستشفى أحور.

وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين انتشاراً لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي ما دفع قوات الحزام الأمني إلى تنفيذ حملات وعمليات مداهمة لأوكار التنظيم وعناصره.