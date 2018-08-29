"أنصار الله" تعلن استهدافها معسكرا للجيش السعودي في نجران بصاروخ باليستي

القاهرة —سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة بلسان الجماعة، اليوم الأربعاء، أن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر 1 على معسكر المستحدث في نجران".
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 % من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد على 28 ألف يمني منذ عام 2015.
وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.
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