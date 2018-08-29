الكشف عن سر عدم انعقاد مجلس الوزراء السعودي

كشفت مصادر عن أسباب عدم انعقاد مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء، بعد آخر جلسة له في السابع من شهر أغسطس/آب الجاري.

وقالت المصادر إن هناك قرار سابق تم اتخاذه بألا يعقد مجلس الوزراء في أول ثلاثاء بعد صدور الموازنة، أو أول ثلاثاء بعد إجازة العيدين "الفطر والأضحى"، وفي الإجازات الرسمية، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

مجلس الوزراء السعودي يؤجل اجتماعه الأسبوعي https://t.co/fPR0IsH0Ou pic.twitter.com/60mjvIT3bw — إرم نيوز (@EremNews) August 28, 2018

ويعقد مجلس الوزراء السعودي كل ثلاثاء، بعدما كان يعقد كل اثنين قبل 25 عاما مضت.

وعقد مجلس الوزراء آخر جلسه له في مدينة نيوم شمالي المملكة.