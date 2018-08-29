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10:19 29 أغسطس/ أب 2018
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    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن سلمان

    وسط تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن... الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة عاجلة إلى أردوغان

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
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    وسط أجواء تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رسالة عاجلة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

    ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بيانين حول إرسال الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان برقيتين إلى الرئيس التركي.

    رجب طيب أردوغان
    © AP Photo / Yasin Bulbul/Pool
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    يذكر أن العلاقات التركية الأمريكية تشهد تدهورا كبيرا، عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، بسبب اعتقالها القس الأمريكي، أندرو برانسون، ما تسبب في تدهور الليرة التركية بصورة كبيرة.

    وفقدت العملة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، بعدما ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهمة تتعلق بالإرهاب.

    وردا على هذه الخطوة، دعا الرئيس التركي مواطني بلاده إلى دعم الليرة، واصفا العقوبات بأنها حرب اقتصادية، وهدد بالتخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة مع دول أخرى.

    وأرسل الملك سلمان برقية عاجلة إلى أردوغان يهنئه فيها بمناسبة ذكرى النصر لبلاده.

    وأعرب العاهل السعودي أنه "باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق إطراد التقدم والازدهار".

    فيما قال الأمير محمد بن سلمان إنه يهنئ أردوغان بمناسبة ذكرى نصر تركيا، وأعرب أيضا عن "أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

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