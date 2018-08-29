12 وظيفة لن يعمل بها غير السعوديين خلال الأشهر المقبلة

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن وزارة العمل السعودية اتخذت قرارا بـ"سعودة" 12 وظيفة لن يعمل فيها غير السعوديين، خلال الأشهر المقبلة.

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية تقريرا، أشارت فيه إلى أن وزارة العمل ستحظر بدءا من العام الهجري الجديد 1440 هجرية، 4 أنشطة على غير السعوديين.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER وظائف نسائية جديدة للمرأة السعودية في الدفاع المدني

وستبدأ الوزارة مع مطلع العام الهجري الجديد، في 12 سبتمبر/أيلول 2018، في حظر عمل غير السعوديين في أي وظائف بمحلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

أما في يناير/كانون الثاني 2019، سيتم حظر عمل غير السعوديين في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات، وخلال شهر مايو/أيار 2019 سيتم حظر عمل غير السعوديين في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات.

وتوعدت الوزارة جهات العمل بتطبيق العقوبات، بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.

ضمن 12 نشاطًا مستهدفًا للتوطين خلال السنة المقبلة..

"#العمل" تستعد لتوطين المهن بـ4 منافذ البيع، بعد 12 يومًا. pic.twitter.com/N88JjxcCz4 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 29, 2018

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