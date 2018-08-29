محتوى إعلامي سعودي يحقق 6 مليارات مشاهدة

حقق محتوى إعلامي سعودي أكثر من 6 مليارات مشاهدة، بينما وصل لأكثر من 30 مليار متابع، خلال 10 أيام فقط.

وسجل المحتوى الإعلامي الذي أنتجه المركز الإعلامي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة مشاهدات للفيديوهات بلغت أكثر من 6.5 مليارات مشاهدة، وأكثر من 30.5 مليار وصول.

ستة مليارات مشاهدة لمحتوى المركز الإعلامي لبرنامج حجاج ضيوف خادم الحرمين https://t.co/kILHbsIl1O pic.twitter.com/vbY63yYilM — وكالة سرد الإخبارية (@srdnew) August 28, 2018

وحقق المحتوى هذه الأرقام خلال 10 أيام فقط، التي زار فيها الحجاج بيت الله الحرام بالسعودية.

وبث المركز الإعلامي أكثر من 170 مادة خبرية، أعدها 71 إعلاميا، منها 73 فيديو.