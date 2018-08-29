مع احتدام الأزمة... قطر تدعو إلى الحوار والمصالحة

علق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على التقرير الذي أصدره خبراء من الأمم المتحدة بشأن اليمن، داعيًا إلى ضرورة بدء حوار من أجل المصالحة.

وكتب الوزير القطري على حسابه الرسمي عبر تويتر إن "تقرير الأمم المتحدة حول اليمن يدعو إلى القلق، نبذ الانتهاكات وجرائم الحرب في أي بقعة واجب أخلاقي وإنساني".

وأضاف: "ندعو جميع الفرقاء في اليمن لوضع الإنسان اليمني نصب أعينهم، والبدء بحوار وطني موسع يشمل كافة أطياف الشعب اليمني دون استثناء لحقن الدماء وتحقيق المصالحة".

تقرير #الأمم_المتحدة حول #اليمن يدعو إلى القلق، نبذ الانتهاكات و جرائم الحرب في أيّ بقعة واجبٌ أخلاقي وإنساني.

ندعو جميع الفرقاء في اليمن لوضع الإنسان اليمني نصب أعينهم، و البدء بحوار وطني موّسع يشمل كافة أطياف الشعب اليمني دون استثناء لحقن الدماء و تحقيق المصالحة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 28, 2018

وقال تقرير للأمم المتحدة إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.

وحمل التقرير المذكور السعودية والإمارات والحكومة اليمنية مسؤولية الانتهاكات في اليمن؛ كما اتهم المقاتلين الحوثيين بممارسة التعذيب، وتجنيد الأطفال، معتبرا أن ذلك أيضا يرقى إلى ما قد يوصف بـ"ارتكاب جرائم حرب".

وقال الفريق الدولي في تقريره: "لا نسعى إلى وضع اللوم على طرف دون آخر، لكننا بحثنا أشكال العنف في اليمن، سواء كانت غارات التحالف أو هجمات الحوثيين".

وأشار التقرير إلى أنه تم "تحديد أشخاصا قد يكونون مسؤولين مباشرة عن ارتكاب جرائم الحرب باليمن"، لافتا إلى قيام فريق الخبراء الدولي بـ "توثيق أعمال مروعة لانتهاكات ارتكبها أطراف الصراع في اليمن".

وبهذا الصدد، دعا التقرير إلى "وقف فوري لأعمال العنف في اليمن"؛ كما حث "مجلس حقوق الإنسان"، التابع للأمم المتحدة، على إجراء مزيد من التحقيق ومساءلة المتهمين.

وحرص فريق التحقيق الدولي على الإشارة إلى أن هذا التقرير "سرد بعض الجرائم"، حيث إن الخبراء الدوليين المعنيين بالتحقيق، "لم يستطيعوا الوصول إلى جميع مناطق الصراع في اليمن".

وكان المتحدث قال في مؤتمر صحفي في الرياض، إن "بعض المسؤولين الأمميين يتخذون مواقف غير حيادية في بعض البيانات الصادرة حول ادعاءات بشأن استهدافات خاطئة"، مضيفا أن "هذه أحكام مسبقة (…) وتسويق للرواية الحوثية في المجتمع الدولي".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER التحالف العربي يحيل تقرير الأمم المتحدة إلى فريق قانوني للمراجعة

ويتهم التحالف مسؤولين من الأمم المتحدة بـ"الاستجابة لضغوط" الحوثيين في هذا البلد و"تسويق رواية" هؤلاء "المتمردين" حول الغارات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف والتي تسببت في مقتل مدنيين.

أعلن التحالف العسكري العربي ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتزامه اتخاذ "موقف مناسب" من تقرير فريق التحقيق الدولي حول جرائم الحرب في اليمن؛ وذلك بعد المراجعة القانونية للتقرير، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" الفضائية.