نواب ليبيون يطالبون بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي لعدم تمثيله التوافق الوطني

طالب 80 نائبا بمجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء 29 أغسطس/آب، بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

القاهرة — سبوتنيك. وأشار النواب إلى أن الحكومة الحالية لم تعد تمثل التوافق الوطني في ليبيا.

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وبحسب بيان للنواب، نشرته قناة 218 الليبية، قال النواب: "لم يعد المجلس الرئاسي في ليبيا بوضعه الحالي يمثل في نظرنا مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه بالاتفاق السياسي الليبي".

وطالب النواب بـ"الشروع في إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي برئيس، ونائبين، ورئيس حكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من قبل مجلس النواب".

ودعا النواب البعثة الأممية لـ "دعم هذه الخطوة وذلك بدعوة مجلسي النواب والدولة للعودة للحوار في أسرع وقت".