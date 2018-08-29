الجبير: الاتفاق النووي مع إيران ضعيف ونؤيد فرض المزيد من العقوبات على طهران

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "فيما يتعلق بإيران، أوضحت موقف المملكة أننا ننظر بأن الاتفاق النووي اتفاق ضعيف، خاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي تمنع إيران من التخصيب والتي تنتهي في 2025 وأن هذا يشكل خطر كبير على المنطقة".
في السياق ذاته، قال الجبير إن الرياض تجري محادثات مع موسكو بشأن شراء الأسلحة الروسية، وأشار إلى أن المحادثات تجري حاليا بين المسؤولين في مجال الدفاع حول شراء أنظمة ذات طابع دفاعي، ونوه إلى أنه لا يريد التدخل هذه المحادثات وتوقع نتائجها.
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