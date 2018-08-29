الجبير: الاتفاق النووي مع إيران ضعيف ونؤيد فرض المزيد من العقوبات على طهران

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأربعاء، تأييده فرض المزيد من العقوبات على إيران فيما يخص برامجها الباليستية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "فيما يتعلق بإيران، أوضحت موقف المملكة أننا ننظر بأن الاتفاق النووي اتفاق ضعيف، خاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي تمنع إيران من التخصيب والتي تنتهي في 2025 وأن هذا يشكل خطر كبير على المنطقة".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تسيطر على موقعين عسكريين على حدود السعودية

وأضاف: "كما أوضحت أن الاتفاق لا يشمل دعم إيران للإرهاب وانتهاك القرارات الأممية التي تتعلق بالصواريخ الباليستية وأننا نؤيد فرض المزيد من العقوبات على إيران في هذا الشأن".

في السياق ذاته، قال الجبير إن الرياض تجري محادثات مع موسكو بشأن شراء الأسلحة الروسية، وأشار إلى أن المحادثات تجري حاليا بين المسؤولين في مجال الدفاع حول شراء أنظمة ذات طابع دفاعي، ونوه إلى أنه لا يريد التدخل هذه المحادثات وتوقع نتائجها.