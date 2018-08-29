الأمن العراقي يعتقل تاجرين عربيين بحوزتهما آلاف الممنوعات

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على تاجري مخدرات من جنسية عربية، ضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من آلاف الحبوب المخدرة، في وسط العراق.

وأفاد مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه، اليوم، أن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كربلاء "وسط البلاد، جنوب بغداد"، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تتمكن من إلقاء القبض على تاجري مخدرات من جنسية عربية.

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى التفجير الانتحاري في العراق إلى 23 شخصا

وأضاف المركز أن مفارز الأمن، ضبط بحوزة التاجرين (84) ألف حبة مخدرة ، وقد تم تسليمهما إلى الجهات القضائية.

وعلى الدوام، تضبط الأجهزة الأمنية العراقية، لاسيما عند المنافذ الحدودية ومنها في محافظة البصرة أقصى جنوب البلاد، تجار مخدرات من جنسيات مختلفة بينهم أغلبية يحملون الجنسية الإيرانية.

ويتم إحالة إلى الجهات القضائية المختصة، وضبط الكميات المخدرة التي يرومون تهريبها وبيعها في المدن العراقية.