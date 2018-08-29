الأمن العراقي يعتقل تاجرين عربيين بحوزتهما آلاف الممنوعات

وأفاد مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه، اليوم، أن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كربلاء "وسط البلاد، جنوب بغداد"، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تتمكن من إلقاء القبض على تاجري مخدرات من جنسية عربية.
وعلى الدوام، تضبط الأجهزة الأمنية العراقية، لاسيما عند المنافذ الحدودية ومنها في محافظة البصرة أقصى جنوب البلاد، تجار مخدرات من جنسيات مختلفة بينهم أغلبية يحملون الجنسية الإيرانية.
ويتم إحالة إلى الجهات القضائية المختصة، وضبط الكميات المخدرة التي يرومون تهريبها وبيعها في المدن العراقية.
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