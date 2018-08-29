الرئيس العراقي يدعو القوى السياسية للحوار

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، القوى السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية، التي جرت في مايو / أيار الماضي، إلى إجراء مزيد من الحوارات للتوصل إلى تفاهمات لتشكيل الحكومة المقبلة.

© REUTERS / الكتلة الأكبر في العراق تقترب من الحسم... وظهور ملامح رئيس الوزراء الجديد بغداد — سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، اليوم الأربعاء 29 أغسطس / آب: "استقبل رئيس الجمهورية في قصر السلام ببغداد، محافظ الأنبار والقيادي في تحالف القوى، محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي والجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الرابعة وانعقادها في الموعد المحدد، فضلا عن مهمة تشكيل الحكومة العراقية ضمن الفترة القانونية.

وأكد فؤاد معصوم ، بحسب البيان، على أهمية بذل المزيد من الحوارات والتفاهمات الوطنية لتشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق طموحات الشعب العراقي وتوفير متطلبات العيش الكريم للمواطن العراقي في كافة مناطق العراق.

من جهته ثمن الوفد دور الرئيس معصوم وجهوده في الحفاظ على العملية السياسية والتجربة الديمقراطية والتعايش الحضاري بين جميع مكونات الشعب العراقي"، حسبما أفاد البيان.

وكان الرئيس معصوم دعا، الاثنين الماضي، البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته يوم الاثنين المقبل، الموافق الثالث من سبتمبر / أيلول، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.