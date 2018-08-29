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14:59 29 أغسطس/ أب 2018
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    الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية

    النسبة المنجزة من الحاجز الأمني للحدود العراقية السورية

    © AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE
    العالم العربي
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    أعلن قائممقام قضاء القائم العراقي، أحمد جديان، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء 29 أغسطس/آب، النسبة المنجزة من السور الأمني عند الحدود العراقية – السورية، إذ قاربت الـ40 %.

    وأوضح جديان أن قيادة قوات حرس الحدود، أنجزت حتى الآن من الحاجز الأمني الذي شرعت بتشييده على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، 35 بالمائة منه، مضيفا، والعمل مستمر به.

    وينوه جديان إلى أن تشييد السور يجري العمل عليه، وصولا إلى شمال نهر الفرات بمسافة 10 كيلو، في قضاء القائم غربي الأنبار، غرب العراق، منعا لتسلل العناصر الإرهابي من الأراضي السورية، إلى العراق، وقطع الطرق أمام المهربين.

    أحد أفراد الأمن العراقي أثناء تفقد انفجار بغداد
    © RIA Novosti .
    مقتل وإصابة 20 شخصا في تفجير انتحاري على الحدود العراقية السورية

    وفي وقت سابق، أنجزت قوات حرس الحدود أعمال نصب سياج حديدي فاصل على الحدود العراقية السورية تمهيدا لنصب كاميرات حرارية عليه للحد من عمليات تسلل الإرهابيين بين البلدين.

    وقال قائد قوات حرس الحدود العراقية، الفريق الركن حامد عبد الله إبراهيم، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة في وقت سابق، "سيتم إنشاء جدار شائك وأبراج كونكريتية ودوريات متناوبة جوالة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، بجهود ذاتية صرفة، وبأقل التكاليف"، منوها إلى أن هذه الخطوة، تعتبر الأولى في عمل قيادة قوات حرس الحدود العراقي في تأمين الحدود بأنظمة متطورة.

    وشهد قضاء القائم، صباح اليوم، تفجير إرهابي نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة مستهدفا نقطة أمنية "سيطرة الشهيد حيدر"، في شرقي القضاء، وأسفر عن مقتل وإصابة 20 شخصا في حصيلة أولية.

    ويقع قضاء القائم الذي كان يعتبر أحد أخطر معاقل تنظيم "داعش" على بعد نحو 400 كم شمال غربي بغداد بالقرب من الحدود السورية وعلى طول نهر الفرات.

    وحررت القوات العراقية، قضاء القائم بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، ضمن عمليات استعادة مناطق أعالي الفرات، غربي الأنبار.

    وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 9 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، تحرير الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد"، من سيطرة "داعش" الإرهابي وصولا إلى الحدود السورية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العراق, سوريا
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