الإمارات تقدم محطة كهرباء إلى مدينة عدن اليمنية

دبي — سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء، أن المحطة "تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وسيتم تركيب المحطة التي تضم محركا يعد من أكبر مولدات الطاقة بالعالم في منطقة الحسوة وتشغيلها في أكتوبر المقبل".



© Photo / Ali Salem دفعة جديدة من كتائب "أبو العباس" السلفية تصل إلى عدن قادمة من تعز

وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني أحمد الميسري، أن المحطة المقدمة من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، "ستنهض بالبنية التحتية لمؤسسة الكهرباء في محافظة عدن والمحافظات المجاورة".كما نقلت الوكالة عن مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، سعيد الكعبي، قوله إن تنفيذ مشروع محطة الكهرباء "يحظى باهتمام مباشر من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات".وأشار الكعبي إلى أنه سيتم العمل على بناء خزانين للوقود بسعة 5 آلاف متر مكعب للواحد تكفي محطة الكهرباء لمدة 14 يوما من العمل المتواصل حيث تعمل المحطة بالديزل والغاز.وتتولى دول التحالف العسكري العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، الذي تقوده السعودية تقديم المساعدات الإغاثية والخدمية للمناطق التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا في عدن.